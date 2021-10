Peter Handke im Interview: „Meine Freunde sind die Unbekannten“

Wie war daher für ihn die Zeit des Ausgangsverbots? „Ich hatte so meine Schlupfwinkel in den Hinterzimmern von ein paar Gasthäusern – wie in Amerika während der Prohibition. Ich war oft allein, hab’ was getrunken, der Wirt kam hinzu, wir haben geredet. Und ich hab’ mir von meinem Verlag, Gallimard, einen Schwindelzettel beschafft, falls die Polizei kontrolliert.“ Auf dem Zettel sei – „völlig verlogen“ – gestanden, dass er in der Nacht unterwegs sei, um ein großes Werk zu schreiben.

Handke hatte die Wohnung von Léocadie, die nun woanders lebt, gemietet: „Sie grenzt an Notre Dame. Dort im Haus hat Balzac ,Das unbekannte Meisterwerk‘ geschrieben. Und ich hab’ dort was gearbeitet. Ausnahmsweise! Ich wollte nicht immer in der Wohnung bleiben und fernsehen, also saß ich mit meinem Flachmann allein vor der Fassade von Notre Dame. Und dann kamen eben die Polizisten, sie sagten sehr höflich: ,Cher Monsieur, est-ce que je peux vous demander …‘ Also hab’ ich den Zettel hervorgeholt, der Capo hat mit der Taschenlampe drauf geleuchtet und mir viel Glück gewünscht. Dann bin ich noch zwei Stunden ganz still gesessen.“

Als ob sie Gespenster wären

Er erzählt auch eine Geschichte aus Chaville: „In meiner Gegend gibt es viele Waldteiche. Ich hab’ mir in den Flachmann ein bissl Wein und Cassis hineingetan – und bin dann sehr lang am Ufer gesessen. Ich hab’ viel langsamer getrunken als sonst. Viel langsamer! Die Stunden waren schön, wenn die Sterne aufgegangen sind, und es gab kaum Flugzeuge damals. Ich will das jetzt nicht in den Himmel heben, aber manchmal hab’ ich mir gedacht: Mensch, besser kann’s gar nicht sein! Für mich – im Moment. Das war Luxus, fast ein Idyll, ein Idyll einer Stunde. Immerhin! Insofern bin ich nicht gegen Idylle.“