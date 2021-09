Peter Handkes „Zdeněk Adamec“an der Burg: Hundstage in Humpolec

Handke, Widerspruchsgeist und mitunter ein Narr, wollte es genauer wissen. In seinem neuen Spiel vom Fragen beschäftigt sich eine Gruppe zunächst eher beiläufig, dann immer intensiver mit Zdeněk Adamec, geboren in Humpolec, und seinen Lebensumständen. Zentral wird der Abschiedsbrief, in dem der junge Mann die Zustände in der Welt – Energiekrise, Korruption, Kapitalismus – anklagt. Und die letzte Bitte: „Haltet mich nicht für einen Narren!“ Peter Handkes Übersetzung erscheint durchaus plausibel. Castorf aber setzt sich darüber hinweg: Er macht aus dem „Narren“ einen „Irren“.

Und er scherte sich auch sonst wenig. Eigentlich müsste man die Dialoge, wollte man Handke gerecht werden, auf mehrere Figuren mit bestimmten Eigenschaften verteilen, etwa auf den Erzähler, den Zweifler, den Neunmalklug und so weiter. Die Rollen würden, schreibt der Autor, im Verlauf der Begebenheiten klar werden. Doch von den Regieanweisungen hat Castorf nur eine beherzigt: Dass die Spielernamen die Namen der Spieler sind. Das passt eben zu seinem Theater.

Schon zu Beginn herrscht auf der Drehbühne eine Stimmung wie in „Hundstage“: Eine Clique schlägt die Zeit tot – mit Bier und Wodka aus einer Kalaschnikow-Glasflasche. Auf der Leinwand, die immer wieder an der Rampe heruntergelassen wird, sieht man die Übertragung eines Autocross-Rennens in Humpolec. Tschechische Punk-Musik, die sieben jungen Leute beginnen abzutanzen. Ein sehr starker Beginn.