Pandemie-Stück von Elfriede Jelinek: Artisten, Tiere, Attraktionen

Jelinek hat bloß den Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 und die Folgen für sich im Live-Ticker kommentiert. Das Brotbacken kommt vor, die Quarantäne in Sweatshirts, der Mundnasenschutz, das Kitzloch, die Superzerstäuber, die Atemlosigkeit, der Kurz und die Kurzarbeit, die abstrusesten Verschwörungstheorien und so weiter.

Jelinek macht auch kein Hehl daraus. Denn sie stellt gleich klar, dass man ihr beim Nachreden zuhört. Sie schlage die Zeitung auf und schreibe sie ab. Sie habe – Jelinek beweist immer Selbstironie – all das Gerede „abgekupfert und dann mit Gold überzogen“, damit es „was wert wird“. Dennoch: „Ich kann mir nichts erklären, was nicht andre schon erklärt haben.“

Und so hat Jelineks Text vielleicht einmal jene Bedeutung, die wir zu Beginn der Pandemie Daniel Defoes „Die Pest zu London“ und „Die Pest“ von Albert Camus beigemessen haben. Aber just in einer Zeit zwischen zwei Wellen, in der wir uns noch so gut an die Versprechungen vom Licht am Ende des Tunnels erinnern? Eher nein. Das dürfte auch Frank Castorf klar gewesen sein. Für die österreichische Erstaufführung, die keine ist (jedenfalls nicht des Jelinek-Textes), pickte er sich ein paar herummäandernde Gedanken heraus: über die industrialisierte Schweineverarbeitung – und dass Kirke die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt und in einen Koben gesteckt hat.