Sie waren ja auch Sportler, Handballer, und haben auch Sport studiert. Ist das wichtig in Ihrer Arbeit, das Körperliche?

Ja, definitiv. Ich bin aber mittlerweile von meiner Sportlerkarriere 40 Jahre entfernt, das heißt, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Gelenken, meinen Hüften und meinem Bauch (lacht). Aber Sie erwischen mich in einer Phase, in der ich gerade versuche, mich wieder in einen Corpus sano zurückzuverwandeln. Im Lockdown habe ich zu viel gekocht und gegessen und meine Lust auf Sport war leider lahmgelegt (lacht).

Wenn man meine theatralische Laufbahn verfolgt, wird man immer körperbetonte Aufführungen finden, und das ist auch etwas, was ich will und brauche. Dazu gehören auch körperbewusste, trainierte Schauspieler und Schauspielerinnen – wie Bibiana Beglau, die so eine Künstlerin ist.

Glauben Sie, dass Frauen an der Macht anders sind als Männer, besser für die Welt?

Ich glaube, es ist an der Zeit, dass sehr viel mehr Frauen in mächtige Positionen kommen. Ich bin relativ sicher, dass das in der Ausübung von Macht kein großer Unterschied wäre – allerdings haben die Männer einige Tausende Jahre Vorsprung, in denen sie schlimme Fehler gemacht haben. Frauen könnten aus dieser Erfahrung lernen und würden damit wohl auch besser umgehen.

Sind Sie Feminist?

Das ist ja heute schon jeder. Ich kann nur sagen, ich bin erzogen worden von Eltern, bei denen es die klassische Rollenteilung nicht gab. Gleichberechtigung habe ich verinnerlicht. Ich habe daher keine Vorurteile im Kopf, in keine Richtung, ich denke nie über so etwas nach.

Anders gefragt: Sind Sie ein Theaterdirektor, der männliche Klischees erfüllt?

Das würde man mir vermutlich unterstellen. Ich bin eigentlich viel sensibler und verletzbarer, als meine äußere Erscheinung vermuten lässt. Wenn mir jemand sagt, agiere weniger maskulin oder patriarchalisch, dann bin ich keinesfalls beratungsresistent. Ich möchte allein aufgrund meines Wissens, meiner Erfahrung und meines Könnens als Direktor akzeptiert werden.

Geht das als Burgtheaterdirektor?

Ich wurde als Direktor ja in Deutschland sozialisiert – und eine so massive Rolle, wie ich sie als Burgtheaterdirektor spielen muss, kannte ich vorher nicht. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um diesem Anspruch zu genügen. Zum Direktor der Nation tauge ich trotzdem nicht – ich möchte, dass unser aller Arbeit wertgeschätzt wird, und nicht dieser Titel, den ich trage.

Die wichtigsten Titel hier sind Fußballteamchef und Burgdirektor.

Dieser permanente Fokus hat mich dazu gebracht, dass ich mich eine Zeit lang in mich zurückgezogen habe. Meine Direktion hat sehr erfolgreich angefangen, aber dann kam die Pandemie und ich musste dafür sorgen, dass das Burgtheater da in ruhigem Fahrwasser durchkommt. Deshalb freue ich mich darauf, diese „Maria Stuart“ nach Wien mitzunehmen. Sie wurde in Salzburg viel umjubelt und mit diesem Schwung werden wir jetzt in die neue Saison starten.