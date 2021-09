"Die Politiker" im Volkstheater: Schnauf, schnauf!

Der Schauspielerabend – 13 Darsteller stehen auf der Bühne – dreht sich von Deklamieren zu Beklagen, von Schreien zu Dialogisieren. Das Gesprochene hat tollen Rhythmus und oft jene Art von Verschobenheit, die Räume aufmacht, in denen man sonst Unerkanntes kapiert.

Es ist auch witzig, selbstbezüglich, manchmal hohl (aber, nunja, es geht halt um Politik). Ein famoser Monolog zählt auf, wer aus dem popmedialpolitischen Komplex wen auf sehr pornöse Art begattet. Kichern, aber auch Abgänge aus dem Publikum. An anderer Stelle geht es um Katzen, um Netflix und Bratkartoffeln. All das halt, was uns heute so beschäftigt.

Im Drehen, im Schauen gibt es durchaus Leerläufe, Überspanntheiten, immer wieder Erhellendes. Man darf sich fragen, ob man in der Beziehung zu den Politiker eigentlich noch dicht ist. „Die Politiker schlafen auf dem Bauch, und da schlafe ich auch“, bleibt im Ohr.

Das Ganze ist, auch, letztlich ein weiterer Beitrag zur Frage, was das Volkstheater denn überhaupt so soll. Voges’ Inszenierung ist postdramatisches Ensembletheater mit Anziehungskraft für ab den Nullerjahren sozialisiertes Publikum. Irgendwie hat man in Erinnerung, dass genau da eine Bruchstelle im Volkstheaterpublikum aufgegangen ist; „die Politiker“ wird diese nicht schließen.