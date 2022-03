Performancekünstlerin Abramović versteigert sich selbst

"The Artist Is Present": Mit dieser Langzeit-Performance, bei der die Künstlerin drei Monate lang jeden Tag im New Yorker Museum of Modern Art saß, so dass das Publikum einzeln ihr gegenüber Platz nehmen konnte, erlangte Marina Abramović 2010 endgültigen Legenden-Status. Prominente wie Jay-Z ließen sich die intensive Erfahrung ebenso wenig entgehen wie der einstige Partner der Künstlerin, der 2020 verstorbene Ulay. Ein Film dokumentierte die Aktion 2012 ausführlich.

Im Zeichen der Ukraine-Krise lässt Abramović die Legende nun wieder aufleben, wenn auch nur in streng limitierter "Auflage": Über die Plattform Artsy können eine Einzelperson und ein Paar bis Freitag ein Tete-a-Tete mit der Künstlerin ersteigern. Dieses wird am 16. April in der New Yorker Sean Kelly Gallery stattfinden, wo derzeit eine Werkschau Abramovićs stattfindet. Die Sitzung wird fotografiert, die Porträtierten erhalten ein signiertes Foto. Den Erlös spendet die Künstlerin "Direct relief", einer US-Einrichtung zur Ukraine-Hilfe. Am Montagabend waren 12.000 bzw. 16.000 für die beiden Sitzungen geboten.