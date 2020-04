Künstlerin Marina Abramovic wehrt sich gegen Verschwörungstheorien

Dass Abramović immer wieder die Nähe zu Reichen und Berühmten suchte - so unterrichtete sie Popstar Lady Gaga in Performance-Kunst - und mit großen Firmen kooperierte, machte sie zur perfekten "Strippenzieherin" in den Augen der Verschwörungstheoretiker. Aufgekocht wurde der Mix, in dem eine gute Portion Kunst- und Elitenfeindlichkeit die Fermentation beschleunigt, schließlich von einer "Doku" namens "Out of Shadows" ("Aus den Schatten"). Die englische Version wurde auf Youtube rund drei Millionen Mal gesehen.

"Es ist seltsam, dass Verschwörungstheoretiker, die behaupten, so klar durch die oberflächlichen Illusionen unserer Gesellschaft zu sehen, einen kleinen Aspekt eines hoch theatralischen künstlerischen Werks so ernst nehmen", schreibt der Kommentator Ben Davis im Branchendienst Artnet. Doch Humor und Doppeldeutigkeit, wie sie die Kunst ständig transportiert, war noch nie die Stärke jener, die alles ganz exakt zu wissen glauben. In einer Zeit, in der sicheres Wissen schwer zu bekommen ist, verwundert es also nicht, dass die Welt der Verschwörungen auch im künstlerischen Bereich frontal mit dem "Mainstream" kollidiert.