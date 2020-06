Jay-Z performt mit Marina Abramovic

In einem komplett weißen Raum der Pace Gallery steht Jay-Z auf einem kleinen Podest und rappt, umgeben von ständig laufenden Kameras, Zeilen wie: "I just want a Picasso in my casa. No, my castle". Der Text stammt von einer Nummer aus seinem aktuellen Album "Magna Carta Holy Grail", mit dem er schon vor Veröffentlichung aufgrund seines Samsung-Deals für Aufsehen gesorgt hat. Zudem war er vor kurzem auf der Art Basel zu Gast, bei der auch sein Musikerkollege Kanye West eine Listening Session zu seinem Album "Yeezus" zelebriert hat. Letzterer lässt ebenso in seinen Songs und Interviews immer wieder seine Vorliebe für Kunst wie für den Schweizer Architekten und Maler Le Corbusier anklingen.

Doch woher kommt die plötzliche Faszination dieser Rapper für Kunst? Wenn man sich "Picasso Baby" genauer anhört, wirken die aufgezählten Gemälde und Kunstwerke eher wie Statussymbole und nicht wie Artefakte mit Sammlerwert. In dem Songtext geht es weiter um Mona Lisa, ein Leben im Museum of Modern Art und das Auktionshaus Christie's. Eine Auflistung von Begriffen, die man mit wertvollem Besitz und Vermögen assoziiert.

Inspiration von "The Artist is Present"

Für die visuelle Umsetzung seines Songs hat sich Jay-Z wohl an dem Projekt "The Artist is Present" der Performance-Künstlerin Marina Abramović orientiert, die sich vor drei Jahren 721 Stunden im New Yorker MoMa den Blicken der Besucher oder Stars wie Sharon Stone, Tilda Swinton und Björk gestellt hat.

Aber nicht nur die Aktionistin Marina Abramović wirkt in der kommenden Videoauskopplung mit, denn auch Pablo Picassos Enkelin Diana Widmaier Picasso, der sich Jay-Z übrigens als "zeitgenössischer Picasso" vorstellte, war anwesend. Die New Yorker Künstlerszene war durch Mickalene Thomas, Dustin Yellin oder die Kunsthistorikerin Roselee Goldberg vertreten. Ebenso mitgewirkt haben Schauspieler wie Judd Apatow oder Adam Driver, die sich für die kommende Videoauskopplung des zwölften Studioalbums von Shawn Carter inszenierten.