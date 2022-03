Stadion, Heldenplatz und mehr: Liedermeer für die Ukraine

Musiker so unterschiedlich wie Wanda, Kurt Ostbahn, Mavi Phoenix, Yung Hurn, Pizzera & Jaus, Seiler und Speer, Bilderbuch, Mathea und Turbobier treten am 19. März im Rahmen des von Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar organisierten Benefiz-Events „We Stand With Ukraine“ im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Neben weiteren Rednern wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Event mit einer Ansprache unterstützen.

Spendentickets für das Konzert sind ab sofort auf www.oeticket.com und in allen Ö-Ticket-Outlets erhältlich. Mit dem Spendenticketpreis von € 19,91 will Tatar darauf hinweisen, dass die Ukraine im Jahr 1991 unabhängig wurde. Die Einnahmen der Veranstaltung werden an die Volkshilfe und Nachbar in Not gespendet und kommen somit direkt den Menschen zugute, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind.