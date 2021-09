"Othello": Toller Titelfight im Boxen, der letztlich aber nur Verlierer kennt

Die Idee ist nicht neu, aber sie funktioniert sehr gut. Bereits im Jahr 2006 hat die deutsche Regisseurin Christine Mielitz an der Wiener Staatsoper Giuseppe Verdis „Otello“ in einem Boxring angesiedelt. Gleiches hat nun auch der britische Regisseur (und Nestroy-Preisträger) Rikki Henry am Landestheater Niederösterreich mit William Shakespeares Drama „Othello“ gemacht. Durchaus mit Erfolg.