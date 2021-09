"Roxy" an der Volksoper: Künstlerischer Kantersieg mit genialem Zug zum Tor

Ja, Fußball und Musik – das geht bestens zusammen. Zumindest dann, wenn solche „Wunderspieler“ wie Abraham (Musik) sowie seine Textdichter Paul Grünwald und Hans Weigel am Werk waren. 1937 im Theater an der Wien erfolgreich uraufgeführt, fristete diese „Roxy“ bis dato ein Schattendasein an den großen Bühnen.