Landestheater NÖ: "Wir haben endlich wieder Boden unter den Füßen“

Abgesagte Premieren, keine Vorstellungen oder Proben mehr, von Publikum ganz zu Schweigen – auch im Landestheater Niederösterreich hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Doch in der Saison 2021/’22 will Intendantin Marie Rötzer zur Normalität zurückkehren, soll St. Pölten wieder ein theatralischer Hotspot werden. Mit gleich 15 Premieren und vielen namhaften Künstlerinnen und Künstlern soll auch „über die Folgen der Pandemie, das Klima, die Probleme der Welt und über Themen wie Solidarität und Diversität“ reflektiert werden.

Rötzer im KURIER-Gespräch: „Wir haben jetzt endlich wieder Boden unter den Füßen. Alle freuen sich und sind oft mit Tränen in den Augen wieder ins Theater gekommen. Endlich wieder live spielen! Wir haben zwar in unseren Archiven gekramt und via Streaming den Kontakt mit unserem Publikum aufrechterhalten. Aber Streaming kann niemals die Live-Begegnungen ersetzen.“