Osterfestspiel-Intendant Bachler: "Selbstverständlich ist Anna Netrebko willkommen"

Am Donnerstag präsentierte der zukünftige Intendant der Salzburger Osterfestspiele, Nikolaus Bachler, seine Vorhaben und den Festspieldirigenten 2023. Im KURIER-Gespräch hat Bachler dann in der Debatte um die austro russische Starsopranistin Anna Netrebko eine klare Ansage gemacht: "Selbstverständlich ist Anna Netrebko in Salzburg willkommen", sagte er.

Netrebko, die ihren 50er im Kreml feierte und die von Separatisten eroberten Gebiete in der Ukraine besuchte, war zuletzt von Intendanten weltweit aufgefordert worden, sich vom russischen Invasionskrieg in der Ukraine zu distanzieren. Das tat sie nicht zur Zufriedenheit aller - woraufhin sie Engagements etwa in New York verlor und ankündigte, sich vorerst von der Bühne zurückzuziehen.