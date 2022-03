Kein Wien-Konzert von Anna Netrebko im Juli

Das bisher noch aufrechte Wien-Konzert von Anna Netrebko und ihrem Man Yusif Eyvazov, das f├╝r den 2. Juli im Konzerthaus geplant war, findet nun doch nicht statt. Die Veranstalter, DEAG Classics AG, gehen aber offensichtlich davon aus, dass die Herausforderungen f├╝r russische K├╝nstler nicht lange anhalten werden: Das Konzert soll am 6. September 2023 stattfinden, hie├č es nun.

Die Austro-Russin Netrebko war zuletzt unter Druck geraten, sich vom Invasionskrieg Russlands in der Ukraine zu distanzieren, hat das aber nach Meinung vieler Veranstalter - etwa der Metropolitan Opera in New York - nicht ausreichend gemacht. Sie hatte daraufhin selnbst bekanntgegeben, sich vorerst von der B├╝hne zur├╝ckzuziehen. Das Konzert werde "aus Respekt vor der augenblicklichen Situation" verschoben, hie├č es nun.