Anna Netrebko: "Unwahrscheinlich", dass sie je wieder an der New Yorker Met singt

Anna Netrebko wird wom├Âglich nie wieder an der New Yorker Metropolitan Opera singen. Eine R├╝ckkehr sei auch nach der Auszeit, die sich die wegen ihrer Haltung zu Wladimir Putin unter Druck geratene Netrebko derzeit nimmt, unwahrscheinlich, sagte Opernintendant Peter Gelb.

Netrebko hatte zuvor bekanntgegeben, sich vorerst von ihren Auftrtten zur├╝ckzuziehen. Die Metropolitan Opera gab nun bekannt, dass es in dieser und der kommenden Saison keine Engagements mehr f├╝r die austro-russische Starsopranistin geben werde.

Netrebko hatte davor die Aufforderung der New Yorker Oper, sich klar gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auszusprechen, nicht Folge geleistet. "Da Putin unschuldige Opfer ermordet, gab es nun keinen Weg" mehr, sagte Gelb laut New York Times. Netrebko sei eine der gr├Â├čten S├Ąngerinnen in der Geschichte der renommierten Met. "Das ist ein gro├čer k├╝nstlerischer Verlust." Es sei "schwer, sich ein Szenario f├╝r eine R├╝ckkehr Netrebkos an die Met vorzustellen.

Die Metropolitan Opera ist eine der wichtigsten Opern der Welt. Netrebko ist dort rund 200 Mal aufgetreten und wurde, wie ├╝berall sonst, gefeiert. Zuletzt hatte sie sich mit klaren ├äu├čerungen zum Krieg und zur Ukraine schwer getan. So hatte sie sich zwar gegen den Krieg gestellt und Russland aufgefordert, ihn zu beenden - dieses Posting aber wieder gel├Âscht.