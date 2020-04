ORF-Star Hans Bürger: Auszeit vom Bildschirm nach Twitter-Eklat

Wenige Tage nach einer Auseinandersetzung auf Twitter hat ORF-TV-Innenpolitik-Chef Hans Bürger eine Auszeit vom Bildschirm verordnet bekommen. Diese wurde nach KURIER-Informationen von Chefredakteur Matthias Schrom nach einem auch von ORF-Chef Alexander Wrabetz verlangten Gespräch ausgesprochen und gilt auf unbestimmte Zeit.

Schrom wollte das auf Anfrage nicht bestätigen und erklärte die jüngste Absenz Bürgers so: „Der ORF verfügt über einen großen Pool an Analytikern, die in einer derart intensiven und umfassenden Berichterstattung wie im Moment zum Coronavirus abwechselnd zum Einsatz kommen.“ Und: „ Hans Bürger ist und bleibt Innenpolitikchef.“