Matthias Schrom: Der Dirigent des ORF-Info-Orchesters

Die enorm hohen Zuseherzahlen belegen es: Der ORF ist für viele in Österreich eine Hauptanlaufstelle in Sachen Corona-Information. ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom im Interview über die Virus-Krise, die geplante "Zeit im Bild"-Modernisierung und den Misstrauensvorschuss ihm gegenüber.

KURIER: Was unterscheidet Ihre journalistische Arbeit aktuell von z. B. Ibiza?

Matthias Schrom: Ibiza war eine journalistisch spannende Geschichte – aber für niemanden lebensbedrohlich. Jetzt geht es um unser aller Gesundheit. Da haben wir mehr als nur eine journalistische Verantwortung. Ein gewisses Vertrauen der Bevölkerung in das Funktionieren der Organe und Behörden unserer Republik halte ich für eminent wichtig. Aufgrund des Zuschauerinteresses kommt uns hier eine wichtige Rolle zu. Diese nehmen wir an und machen das, was wir können: faktenbasiert informieren.

Inhaltlich braucht es in so einer Situation Fingerspitzengefühl, man kann nicht über Wochen, vielleicht sogar Monate, 24 Stunden Krise senden und Panik säen, wie das auf Social Media passiert. Wie gehen Sie selbst damit um?

Das haben Sie völlig recht. Man muss natürlich informieren und diese weltweite Krise hat halt Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Aber im Nachrichtenbusiness gibt es kaum andere Neuigkeiten, Sport und Kultur fallen flach, ja sogar die unter Anführungszeichen normale Chronik fallt fast aus. Aber umso mehr braucht man mal was anderes. Ich schau mir "Walking on Sunshine" extrem gerne an und französische Kömödien – von "Monsieur Claude" bis alte Pierre Richard Filme, da taucht man dann echt in andere Welten ein, das tut ganz gut.

Schwierig in dem Zusammenhang ist Social Media, zumal aufgrund von gefälschten Videos: Wie versucht die ORF-Information, dem nicht auf den Leim zu gehen?

Das ist eine enorme Herausforderung. Hier arbeiten wir in verschiedenen Projekten mit. Es gibt hier auch technologisch spannende Möglichkeiten, die Authentizität von Material zu prüfen. Wir haben eine eigene Gruppe, die sich damit beschäftigt.