ORF-"Freistunde": Distanzlernen mit Fernsehunterstützung

Danach stehen „Tolle Tiere“ (8.15 Uhr) sowie spannendes Wissen beim „Knall genial Clip“ (8.30 Uhr) auf dem Programm. Um 8.35 Uhr präsentiert Kinderfernsehveteran Thomas Brezina in „7 Wunder“ große und kleine Wunder, offensichtlich Spektakuläres und versteckte Sensationen.

„Es ist uns ein Anliegen in dieser schwierigen Zeit, in ORF1 fundierte Infos, Hintergrundinformationen und auch Ablenkung vom Alltag für ein sehr breit gefächertes Publikum zu bieten“, sagt ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer, die das Lockdown-Fernsehen auf ihrem Sender koordiniert. Das Programm geht am Abend weiter mit Dokus und Talk zu Themen, die Jugendliche, aber auch Eltern und Großeltern betreffen, so die Channelmanagerin.