Starmediziner: „Kinder lernen nun, dass das Leben nicht leicht sein muss“

Da haben Sie ja einige konkrete Übungen. Die erste klingt banal und lautet Schlafen.

Was wir seit Jahrtausenden wissen, hat die Wissenschaft erst jetzt erforscht. Wir eliminieren während des Schlafs die negativen Stressfaktoren des Vortages. Damit reinigt sich das Gehirn jede Nacht. Wir sollten daher abends keine bösen Mails schreiben, aber umso mehr wichtige Dinge am Morgen machen. Der Schlaf – am besten vor Mitternacht – ist wie ein Medikament. Aber man muss sich so ins Bett legen, dass man auch schlafen kann. Also am besten keine negativen Nachrichten mehr am Abend.

Was hilft noch?

Um die Emotionen zu kontrollieren kann man sich jemandem mitteilen. Einer Vertrauensperson, einem Therapeuten. Das Gespräch ist ein Heilmittel. Außerdem hilft Bewegung in der Natur. Und man soll nicht ständig Aggression mit Aggression begegnen. Kompromisse sind besser.

Sie schreiben sogar das biblische Zitat: Halte die andere Wange hin.

Das wäre aber der Mercedes, der goldene Standard der Ethik. Der Bundeskanzler hat nach der harten und untergriffigen Attacke eines Theaterdirektors diesem sogar recht gegeben. Bei der nächsten TV-Sendung klang dieser wieder ganz versöhnlich und war wie ausgewechselt. Da gibt es noch viele gute Beispiele, dass man in der Politik aber auch im persönlichen Leben durch Reden und Verständnis zeigen, viel bewirken kann.