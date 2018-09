ORF-Chef soll Quoten-Garantien bei Programmreform geben

Auch bei einer möglichen „ZiB2“ am Sonntag will Lederer vom ORF-Chef Garantien, dass mit Bedacht und Professionalität vorgegangen wird. „Ich finde die Idee überlegenswert. Auch da personell für frischen Wind zu sorgen, begrüße ich. Aber nicht bloß um der Erneuerung willen. Claudia Reiterer hat es geschafft, die Seher-Wanderung zur früher startenden Sendung von Anne Will zu stoppen . Das darf nicht gefährdet werden.“

Am Dienstag wurde die Nachfolge für den zum Jahreswechsel scheidenden ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm ausgeschrieben. Lederer erwartet, dass der Markt an Personen dafür schnell sondiert wird. „Oder es übernimmt Programmdirektorin Kathrin Zechner. Dann ist die Unterhaltung endlich Chefsache.“ Von dort erwartet er auch frische Ideen für junge Formate – „um junge Seher an den ORF zu binden und neue Moderatoren zu finden.“