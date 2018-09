"ZiB2": Varga und Thür ante portas

Am Mittwoch kommt es, so wollen es die ORF-internen Regularien, zum nächsten Akt für die Nachbesetzung des Sendungsverantwortlichen der „ ZiB2“. Da geht am Küniglberg das Bewerber-Hearing über die Bühne. Dabei wird aber lediglich bewertet, ob jemand geeignet ist oder nicht. Ein Reihung findet nicht statt.

Für die vakante Position wird Christoph Varga favorisiert. Der 49-Jährige ist der bisherige Leiter des Wirtschaftsressorts – mit seinem Wechsel von dort würden die Rochaden in der ORF-TV-Information weitergehen.

Zu den weiteren Bewerbern gehören dem Vernehmen nach Matthias Schmelzer, der bei „ZiB2“ bereits als Sendungsplaner tätig ist, die vielfach ausgezeichnete Redakteurin und Aufdecker-Journalistin Ulla Kramar-Schmidt sowie Ex-„ZiB2“-Redakteurin und frühere stv. Chefredakteurin von News, Julia Ortner.