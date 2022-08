Opernstar Anna Netrebko: Proteste gegen Auftritt in Köln

Gegen einen Auftritt des austrorussischen Opernstars Anna Netrebko in Köln hat es Proteste gegeben: "Kein Applaus für Putins Propaganda-Netrebko" stand laut BR Klassik auf einem Plakat der rund 50 Protestierenden. Netrebko war wegen ihrer zuerst zögerlichen Haltung bezüglich der russischen Invasion in der Ukraine in Kritik geraten, hat sich aber dann distanziert. Am Montag singt sie erstmals nach der Pause wieder an der Wiener Staatsoper.