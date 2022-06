Opernstar Anna Netrebko hatte "Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen"

Warum sie so lange gebraucht hatte, um sich gegen den Krieg auszusprechen, erklärt sie so: "Die ersten Informationen waren widersprüchlich. Ich brauchte wirklich Zeit, um das für mich einzuordnen. Beruflich habe ich beschlossen, dass es das Beste ist, zwei bis drei Monate Pause zu machen und alles zu verarbeiten. Es war keine Zeit, in der ich singen konnte", sagte sie. Sie verstehe aber, warum sie im Moment so angegriffen werde: "Ja, ich verstehe es. Deshalb versuche ich, Missverständnisse aufzuklären. Ich versuche, ruhig zu bleiben. Und ich habe sehr viele Menschen, die mich unterstützen. Freunde, Familie, einen neuen Manager."

Affärengerüchte zu Putin "fand ich am Anfang noch lustig"

Gerüchte wie jenes, dass Netrebko mit Wladimir Putin eine Affäre gehabt habe, fand sie "am Anfang lustig". Aber "jetzt ist das nicht mehr lustig. Bis vor Kurzem ignorierte ich solche Gerüchte einfach." Das Foto aus Anlass einer Spende, die Netrebko an das Opernhaus im von prorussischen Rebellen besetzten Donezk geleistet habe, sei in St. Petersburg entstanden, betont Netrebko. Dass sie darauf eine Fahne der Rebellen halte, sei aus der Situation entstanden: "Er fragte, ob er ein Foto mit mir machen könne, zog plötzlich eine Flagge aus seiner Tasche und sagte: Ich habe ein Geschenk für Sie. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, was man mir in die Hand drückte, das war mein Fehler." Sie sei "nie in ein Kriegsgebiet gereist, nie".

Die politische Situation habe ihr Leben verändert: "Meiner Stimme geht es gut, aber sonst hat sich für mich alles geändert. Nichts wird wieder so sein, wie es einmal war."