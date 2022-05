Netrebko & Co: Die russisch-ukrainische Gretchenfrage

Stehende Ovationen in Monte-Carlo, stehende Ovationen in Paris und stehende Ovationen an der Mailänder Scala. Ja, sie ist wieder da! Die Rede ist von Anna Netrebko. Jener auch schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine polarisierenden Ausnahmekünstlerin. Zumindest im sogenannten Westen, denn in Russland gilt Netrebko inzwischen offiziell als „Volksverräterin“.

Der Grund: Anfangs hatte sich die Diva medial nicht eindeutig vom Ukrainekrieg distanziert. Es folgte eine nicht ganz freiwillige (Engagements wurden storniert) Gesangspause. Nach ihrer offiziellen Kritik am Einmarsch der russischen Truppen ist sie in ihrer Heimat nun nicht mehr willkommen. An der New Yorker Metropolitan Opera allerdings auch nicht. Deren Intendant Peter Gelb bleibt in dieser Frage stur.