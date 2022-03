Soll man russische Sportler und Künstler ausladen?

CONTRA

Wladimir Putins Russland greift den Westen als solchen an – das ist klar. Umso weniger sollten wir Menschen aus dem Westen uns beim ersten Gegenwind das abräumen lassen, was hier unter weltanschaulichem Beschuss steht. Dazu gehört auch die Gabe, sich nicht in irgendwelchen eingemotteten Fantasien von „Völkern“ oder „Nationen“ zu verfangen – und auf die abstruse Idee zu kommen, „den Russen“ unter Generalverdacht zu stellen. Was für eine brandgefährliche Dodelei die Nationenfrage immer noch ist, das sieht man derzeit in der Ukraine: Dort sollen mit Waffengewalt Volkesbrüder wieder in ein fiktives Reich eingemeindet werden.

Also, man darf hier scharf dagegendenken: Es gibt nicht „den Russen“, der plötzlich nicht mehr singen, tanzen, mitsporteln, schreiben oder gelesen werden darf. Es gibt nur einzelne Menschen, mit denen je für sich in Dialog getreten werden muss. Das lohnt sich: Gerade in der Kultur bergen Vergangenheit und Gegenwart einen russischen Reichtum, der in die Entwicklung dessen, was uns wichtig ist, viel eingezahlt hat.

Also bewahren wir uns doch die Freiheit zu sagen: Klar, wer das Gift dieses Krieges hierher weiterträgt, wer damit das ursächlichste Anliegen der Kunst verrät, mit dem lässt sich derzeit nicht gemeinsam auf einer Bühne stehen. Da muss man gar keine Kompromisse suchen. Aber niemals darf ausschließlich der Geburtsort bestimmen, wie mit einem Menschen umgegangen wird. Man würde den faschistoiden Brandstiftern nur in die Hände spielen, wenn man versucht, das mit gleicher weltanschaulicher Währung zurückzuzahlen. Das nicht zu tun, können wir jetzt lernen, indem wir mit unseren russischen Freunden, mit Regimekritikern und Intellektuellen weiter Gemeinsames schaffen. Und dann können wir uns das auch für andere Fragen – Stichwort Migration – merken.

Georg Leyrer leitet die Kultur im KURIER.