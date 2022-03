Ukraine-Krieg bringt Kunstschaffende und Mäzene in Zwiespalt

„Man muss sich jedes einzelne Engagement sehr genau anschauen“, sagt Boris Marte, Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung, die seit langem Demokratie- und Kulturinitiativen in Osteuropa, darunter die Biennale von Kiew, unterstützt. Er warnt angesichts der Lage vor einem generellen Russen-Ressentiment: „Die Genauigkeit sind wir uns selbst schuldig, dass wir die Einzelfälle sehen und nicht eine Kollektivschuld“.

Ein konkreter Fall ist die Wiener Kunstmesse „Viennacontemporary“, in deren Vorstand Marte auch sitzt; der Vorsitzende und Eigentümer der Betreibergesellschaft ist der mit Immobilien wohlhabend gewordene Unternehmer Dmitry Aksenov, dessen Stiftung u. a. auch die Salzburger Festspiele unterstützt.

Marte nennt Aksenov eine „professionelle, kunstliebende und mit hoher Menschlichkeit ausgezeichnete Persönlichkeit“, die zudem durch familiäre Verbindungen in die Ukraine auch akut vom Konflikt betroffen sei. Für das Messeteam sei der Krieg „eine Motivation, noch stärker, engagierter, emotionaler diese kleinen wenigen Achsen zwischen Ost und West aufrecht zu erhalten“, erklärt Marte, man halte am Termin 8. – 11. September fest. Klar sei aber auch, dass sich jene Russen, die bisher an der Kunstwelt partizipierten, entscheiden müssten: „Was absolut ein Ende haben muss, ist, dass gewisse Eliten alle Benefits der westlichen Lebensweise und der liberalen Demokratie in Anspruch nehmen und sich gleichzeitig zuhause von jemandem feiern lassen, der das zerstören will.“