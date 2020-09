Unternehmer Aksenov über Kunstmesse: "Investieren in die Zukunft"

Sie investieren auch abseits der Messe in Technologie für den Kultursektor. Wie geht es damit voran?

Wir wollen einen Inkubator für Kultur & Technologie an den Start bringen und in interessante und ausbaufähige Start-ups investieren. Das Hauptquartier soll in Wien sein, und wir sind in Gesprächen mit potenziellen Partnern. Den digitalen Arm der Messe, „VC-ON“, haben wir bereits selbst finanziert. In den kommen Jahren soll der Bereich ein Fokuspunkt unserer Investments werden.

Welche neuen Räume wird die Kunst und Kultur in der nahen Zukunft brauchen? Ich frage Sie jetzt sowohl als Kunstfreund und als Immobilienentwickler.

Das Konsumentenverhalten ändert sich gerade dramatisch. Viele Leute vermeiden physischen Kontakt, wenn sie Informationen auch online bekommen können. Gleichzeitig ist es gerade im Bereich der bildenden Kunst notwendig, sich Dinge vor Ort anzusehen, besonders wenn man als Sammler substanziellere Summen ausgeben will. Es ist unausweichlich, dass neue Orte des Kulturkonsums entstehen werden. Doch auch wenn sich der Anteil des realen Raums für Kultur verringern wird, wird die Nachfrage für Kultur insgesamt wachsen.

Was bedeutet das für Ihre eigenen Immobilien-Projekte?

Wir überdenken unsere Strategie für Wohnbauten. Sie sollten mehr gemischte Nutzungen zulassen. Wir werden mehr gemeinschaftlich genutzte Flächen und Kulturräume direkt vor Ort einplanen. Früher waren Wohnbauten einfach die Orte, an denen man schlief, für Kultur, Unterhaltung, Sport oder zur Arbeit ging man anderswohin. Nun werden viele dieser Funktionen durch digitale Infrastruktur in den Wohnraum integriert, und man braucht mehr öffentlichen Raum, um zu interagieren und ein angenehmes Umfeld zu haben.

Sie sind auch als Unterstützer der Salzburger Festspiele aktiv. Wie sehen Sie die Entwicklung privater Kulturförderung in Russland?

Ich konnte heuer im August leider nicht in Salzburg sein, aber unsere Partnerschaft geht weiter. Das kulturelle Mäzenatentum in Russland wächst. Natürlich haben viele Menschen derzeit eher das eigene Land im Fokus, und die wirtschaftliche Situation ist nicht sehr positiv. Aber Kultur ist eine internationale Sprache, und so gesehen gibt es keine Barrieren. Wenn jemand klassische Musik unterstützt, unterstützt er die Besten, ob aus Russland oder von sonstwo.

Inwiefern kann sich die Kunstszene in Wien darauf verlassen, dass Sie die Messe weiterführen? Ihr Vertrag mit der Marx-Halle läuft bis 2027.

Es wäre leicht gewesen, heuer zu sagen, dass alles schwierig ist und wir kein weiteres Geld hineinstecken wollen. Wenn wir uns heuer verpflichten, dann ist unsere Bindung offensichtlich. Wir wollen, dass der Erfolg sich fortsetzt.