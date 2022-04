Wie der Kreml Anna Netrebko und andere Stars als Verräter brandmarkt

Systemstützen wenden sich ab

Es gibt aber einige langjährige Systemstützen, die sich abwenden von Putins Krieg. Die Pop-Sängerin Alla Pugatschowa, die einst mit Udo Lindenberg „Wozu sind Kriege da“ auf der Bühne sang, und ihr Ehemann, der Star-Comedian Maxim Galkin, etwa halten sich in Israel auf. Galkin moderierte Kindersendungen und war im Staatsfernsehen für den Humor zuständig. Auf Bitten aus seinem Millionenpublikum, er möge doch wieder für Unterhaltung sorgen, teilte er in einem Video mit: „Ich sehe keine geistige oder moralische Möglichkeit, das zu tun.“ Deshalb seien seine Auftritte bei Instagram und Telegram nicht mehr die, die sie bis zum 24. Februar waren.



Es war der Tag, an dem Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine befahl. Das Paar Pugatschowa/Galkin zeigt nicht den einzigen Riss im Fundament der russischen Unterhaltungsindustrie. Der vom Kreml geschätzte Showstar Iwan Urgant sagte nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine emotional „Angst und Schmerz. Nein zum Krieg“. Seine populäre Abendshow im Staatsfernsehen wurde daraufhin abgesetzt. Einige Vertreter der Staatsmedien warfen ebenfalls hin. Prominente Gesichter verschwanden aus dem Fernsehen.



Notgedrungen forderte der frühere Kulturminister Wladimir Medinski, die Unterhaltungsangebote zu reduzieren. „Das sieht irgendwie ziemlich komisch aus in unserer Zeit. Wir versuchen alle so zu tun, als wäre alles beim Alten, aber nein“, meinte der Politiker, der auch Putins Unterhändler bei den Verhandlungen mit der Ukraine für ein Ende des Krieges ist. Erfolge kann er da bisher nicht vorweisen.



Dabei hat sich in Russland seit Kriegsbeginn die Tendenz verschärft, Stars in zwei Kategorien einzuteilen: die, die für Putin und seinen Krieg sind - und die, die ihn ablehnen. Die Unterstützung für den Angriff auf die Ukraine gilt inzwischen als Patriotismus-Test. Wer nicht wenigstens Mitläufer ist, riskiert Ausgrenzung. Wegducken wird immer schwieriger.