Netrebko singt überraschend wieder an der Wiener Staatsoper

Die Wiener Staatsoper kündigte zu Saisonbeginn eine überraschende Spielplanänderung an. Statt "La Juive" werden "La Bohème" und eine zusätzliche Vorstellung von "Carmen" in bemerkenswerten Besetzungen gezeigt.

Der Grund: Roberto Alagna und Sonya Yoncheva sagten ihre geplanten Auftritte als Eléazar und Rachel in der Wiederaufnahme von Halévys "La Juive krankheitsbedingt ab. Diese kurzfristigen Ausfälle hätten laut einer Aussendung der Staatsoper eine Umplanung erzwungen.

In der kurzfristigen Wiederaufnahme von Puccinis "La Bohème" wird an drei Abenden (5., 11. und 18. September) Anna Netrebko auf der Bühne stehen.

Ihren ersten Österreich-Auftritt nach ihrer längeren Auftrittspause hätte Netrebko eigentlich bei der Charityshow "Austria for Life" am 10. September im Ehrenhof des Wiener Schloss Schönbrunn absolvieren sollen. Durch die Staatsopern-Neuansetzungen ist das nun schon fünf Tage früher der Fall. Netrebko war durch ihre zögerliche Haltung im Ukraine-Krieg in die Kritik geraten. Manche Opernhäuser setzten die Zusammenarbeit mit ihr aus. Im aktuellen Spielplan der Wiener Staatsoper für die Spielzeit 2022/2023 ist die russisch-österreichische Starsopranistin durchaus enthalten, allerdings war ihr nächster Auftritt erst im Jänner 2023 in Verdis "Aida" vorgesehen.