Anna Netrebko singt erstmals wieder in Österreich

Anna Netrebko singt erstmals, nachdem sie wegen ihrer zuerst unentschlossenen Haltung zum Ukraine-Krieg in die Kritik geraten war, wieder in Österreich: Der austro-russische Opernstar wird am 10. September beim Benefiz-Konzert „Austria for Life“ vor dem Schloss Schönbrunn aus einer Beethoven-Kantate singen.

Netrebko hatte seit Beginn der Invasion Russlands zahlreiche Auftritte abgesagt, nachdem sie mit sich um ein Statement gegen den Krieg gerungen hatte. Später lieferte sie ebendieses Statement; seitdem ist sie mehrfach in Europa, aber noch nicht in Österreich aufgetreten.