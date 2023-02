Opernball-Blütenlese: "Politik, Kunst, Baumeister, Busenwunder"

Der Opernball beginnt wie üblich schon lange vor dem Opernball. Bereits die ZIB verbreitet spannungsschwangere Stimmung. "Hier ist alles in freudiger Erwartung", verkündet eine sehr blaue Nadja Berhard, was eine gewagte These darstellt. Aber es geht eh nur um die "Reichen und Schönen", beziehungsweise die "Schnittmenge" zwischen beiden, wie Tarek Leitner erläutert. Oder, um Staatsoperndirektor Bogdan Roščić in den "Seitenblicken" zu zitieren: "Es gilt das Prinzip Hoffnung."

Um 20.12 Uhr sagt dann Mirjam Weichselbraun zum ersten Mal: "Der schönste Ballsaal der Welt", worauf alle Trinkspieler zum ersten Mal zum Glas greifen müssen.

Um 20.16 Uhr sagt Andi Knoll zum zweiten Mal: "Der schönste Ballsaal der Welt", worauf alle Trinkspieler zum ersten Mal Angst bekommen. Dann gibt es ein Interview mit dem Staatsoperndirektor, der wild zur Würde entschlossen und mit letzter Kraft einen Frack trägt und den karitativen Aspekt des heurigen Balls erläutert. (Gut so!) Seinen Zustand erklärt Roščić so: "Die leichte Anspannung eines Menschen, der plötzlich 5000 Gäste im Haus hat." Und spätestens jetzt will niemand mehr, der schon einmal zehn, ach was, sechs, ach was, zwei Gäste hatte, Staatsoperndirektor sein. Alleine das Abwaschen nach dem Essen muss furchtbar sein.

Um 20.55 Uhr kommt dann der Rückblick auf die Ära Alfons Haider. Der ehemalige Opernball-Moderator erklärt schluchzend die Magie des Opernballs so: "Dass wir, die hier arbeiten, nie wissen, was passiert." Dann bedeckt er Mirjam Weichselbrauns Wange mit Küsschen, und sie ist so verdutzt, dass sie Kari Hohenlohe kurz darauf als "Karin" anspricht. Tarek Leitner wiederum erklärt die Unterschiede zwischen Opernball und ZIB-Studio so: "Viel mehr Gold und Stuck und Samt." Und hoffentlich kommt hier jetzt kein ORF-Designer auf Ideen.

Schnittmenge

Dann ist der Einzug im Anzug: Die Reichen, die Schönen und die Schnittmenge treffen ab 21.10 Uhr vor den lauernden Kameras ein, in Frack, durchaus erstaunliche Roben und viel Hoffnung gehüllt.