Opernball: Jane Fonda verweigerte sämtliche Interviews

Richard Lugners Stargast, Jane Fonda, hat am Opernball sämtliche Interviews verweigert. Wie es aus dem engen Umfeld des Baumeisters gegenüber der APA hieß, informierte die US-Schauspielerin im Vorfeld, dass sie in Wien "heute nicht, morgen nicht und übermorgen auch nicht" für Einzelinterviews zur Verfügung stehe. "Sie lässt nicht einmal einen Fotografen in die Loge", schnaufte der Baumeister gegenüber der APA.