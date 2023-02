Opernball-Sprüche: "Hier gilt die Rettungsgasse"

Gut, dass es da "Brigidde" Nielsen gibt. Die frischgebackene Dschungelkönigin wechselte sofort die Seiten: "Am Obbernball ist es besser, sicher! Ich bin voll von Emotionen, oh mein Gott! Mein Herz explodiert!!"

Und dann der unweigerliche Haidersche Grace Jones-Vergleich: "Wir hatten auch schon Grace Jones hier. Ähnliche Frisur – ein bisschen dunkler halt, aber sonst ganz ähnlich." Bei soviel 80er-Jahre-Glamour stand Richard Lugner ganz traurig daneben. Alfons Haider gönnte dem Baumeister nur wenige Sekunden Redezeit und scherzte auch noch über ein "One Way Ticket" in den Dschungel. Böse. Gut, dass dann ein "echter Sir" bei Mirjam Weichselbraun zum Interview war. Roger Moore rückte wieder einiges zurecht: "Man darf nicht vergessen, wie außerordentlich viel Glück wir haben, hier in Europa zu leben," sagte der Unicef-Botschafter. Und Ariel Muzicant, scheidender Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, schlug ähnliche Töne an: "Es muss alles in der Relation gesehen werden. Man sollte weniger motschkern und kritisieren."

Aber gerade beim Opernball ist das Motschkern halt so schön. Anlass dafür boten die Bilder voller gepflegter Langeweile aus dem neu eingerichteten, sogenannten "Jugendzentrum" auf der Galerie. "Klingt ein bisschen nach Studentenherberge", kommentierte Wagner-Trenkwitz.