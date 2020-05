„Der Kitt, der Europa zusammenhält“

Sein Kollege in der Volksoper, Robert Meyer, betonte, dass er keine Sekunde bereute, den Schritt vom Burgtheater in die Direktion der Volksoper gemacht zu haben. „Musiktheater bietet weit mehr als Sprechtheater.“

Roland Geyer, Chef des Theaters an der Wien, meinte: „Theater haben die Pflicht, auch politische Statements abzugeben“. Die Diskussion leitete Peter de Caluwe, Direktor der zum Opernhaus des Jahres gewählten Brüsseler Oper. Was die konkrete Werkauswahl in den einzelnen Häusern betrifft, sagte Geyer, dass es sehr wohl Absprachen gebe, dass man sich aber nur bei Mozart fallweise in die Quere kommen könne. Bundestheater-General Georg Springer wiederum hält es für „naiv zu glauben, dass Theater großartige Veränderungen herbeiführen können. Theater ist primär ein Versammlungsort für Angehörige einer bestimmten sozialen Klasse.“