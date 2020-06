Roland Geyer: Der Hausherr als Regisseur

Sie haben die Regie nach einem Konflikt mit Friedkin übernommen. Was ist da passiert?

Es war immer geplant, dass es für "Hoffmann" eine zweite Premiere gibt – mit einer Sängerin ( Marlis Petersen, Anm.), die alle drei Frauenpartien gibt. Ich wollte eine völlig Neuinterpretation der Frauenfiguren. Wir sind uns da mit Friedkin nicht einig geworden.

Was war der Grund, es gleich selbst zu versuchen?

Zunächst ein budgetärer und terminlicher. Bei einem anderen Regisseur hätten wir das finanziell und zeitlich nicht hinbekommen. Ich hatte kein volles Regiehonorar mehr im Budget. Und dazu kam die Lust, es selbst zu machen.

Verdienen Sie zusätzlich zu Ihrer Gage etwas für die Regie?

Nein, gar nichts. Es war auch ein glücklicher Zufall, dass ich im Mai meinen Urlaub geplant und daher Zeit hatte, mich intensiv darauf vorzubereiten.

Haben Sie keine Angst, auf die Nase zu fallen?

Entweder man hat die Chuzpe oder man hat sie nicht. Man kann sie nicht halb haben. Ich hätte mir früher gut vorstellen können, auch Regisseur zu werden. Aber das geht für mich nicht parallel zu einem Intendantenjob. Ich ziehe vor jedem Kollegen den Hut, der parallel zu seinem Direktionsjob inszeniert. Ich persönlich fühle mich im Kreativprozess gestört durch jede administrative Frage.

Haben Sie bei den Proben Blut geleckt. Wird es öfter Geyer als Regisseur geben?

Die Proben bisher waren eine schöne Zeit. Aber ich werde sicher nicht als Regisseur durch die Welt ziehen. Wenn ich so etwas noch einmal mache, dann nur, wenn alles passt – vor allem die Vorbereitungszeit. So kurzfristig wie "Hoffmann" wären nur "Fledermaus" und " Don Giovanni" noch denkbar gewesen. Dafür hätte ich konkrete Konzepte und Ideen. Aber wenn man, wie ich im Theater an der Wien, 70 Produktionen herausbringt und intensiv begleitet, lernt man schon einiges.

Ist dieser neue Job der Kick, den Sie nicht gekriegt haben, weil Sie die geplante Intendanz der Bregenzer Festspiele wieder zurückgelegt haben?

Bregenz hätte mir letztlich nur ermöglicht, die Hälfte meines Konzeptes umzusetzen. Das war zu wenig. Ich habe ein fertiges Konzept für Bregenz, das kann man aber nirgendwo anders auf der Welt umsetzen. Aber das Thema ist für mich abgehakt.

Bei den Salzburger Festspielen gab es zuletzt auch einen Konflikt zwischen dem Intendanten und dem Kuratorium, noch ehe die erste Saison von Alexander Pereira begonnen hat. Ihr Kommentar dazu?

Es ist in Salzburg ähnlich, wie es in Bregenz mit mir und bei den Wiener Festwochen mit Shermin Langhoff war. Man kontaktiert spezielle Kreative, innovative Intendanten oder Direktoren, um einem Festival einen neuen Impuls zu geben. Kaum arbeiten diese Leute, merken die zuständigen Politiker, dass man jemanden geholt hat, der eine völlig neue Denkweise einbringt. Dann wird es den Politikern rasch zu viel. So gesehen war auch dieser Konflikt vorhersehbar.