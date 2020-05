Psychiatrie-Ansichten eines Clowns

Humor darf gemein sein, auch böse. Aber in Deutschland ist es Komikern oft wichtiger, vom Publikum gemocht zu werden, statt die Leute zum Lachen zu bringen. Wenn man sich Leute wie Lenny Bruce oder Richard Pryor anguckt, da wurde was in die Waagschale geworfen. Das interessiert mich, alles andere nicht.

Sie schreiben, Sie hätten sich als "Showjude", als "Holocaust-Clown" gefühlt. War Ihnen bewusst, wie schwer es würde, in einem Land, von dem Robin Williams sagte, man hätte "alle lustigen Menschen umgebracht"?

Ich habe ja jahrelang in schlechten Serien mitgespielt. Dann wollte ich Stand-up machen. Ich konnte das aber nicht genau definieren. Das Einzige, das ich wusste, war, dass es authentisch sein muss. Dass die Leute Ihre Biografie als Basis nehmen. In meinem Fall also: Oliver Polak, jüdisch, aus Papenburg. Dann hab ich das einfach gemacht. Auf dem Cover meines neuen Buches ist das Wort "jüdisch" im Titel durchgestrichen. Eigentlich geht es um mich als Patient, aber weil ich in Deutschland bin, bin ich der jüdische Patient.

Lachen die Leute eigentlich über Ihre Witze, weil sie ein schlechtes Gewissen haben?

Nein, das schlechte Gewissen halte ich für ein Gerücht. Es gibt ein Unwohlsein, weil Leute sich vielleicht mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte nicht auseinandergesetzt haben. Aber sonst? Gerade jetzt wieder, in der Debatte um den neuen Antisemitismus spürt man das. Das einzige, was man hört, sind die Stimmen jener, die klagen, sie können Antisemitismus-Vorwürfe nicht mehr hören.

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Depression ein Tabuthema ist?

Ja, es ist immer noch verpönt oder wird ironisiert. Es ist auch schwierig, weil man die Depression nicht benennen und erkennen kann wie einen gebrochenen Arm. Schwierig für den Patienten, aber auch für andere, weil die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Es ist ein Tabuthema. Das sah man jetzt wieder bei Robin Williams. Depression ist eine Krankheit, an der der du sterben kannst.

Haben Sie noch hin und wieder diese, wie Sie es nennen, "Depri-Matratzen-Tage?

Nein, ich hab’ mir mittlerweile ein Bett gekauft. Bei Ikea. Mit zwei Matratzen. Ich schlaf jetzt wie die Prinzessin ohne Erbse.

Sie schreiben, Blumfeld und Tocotronic hätten Sie vor einem "Land-Schicksal von Bon Jovi, Genesis und Dire Straits" gerettet. Waqs ist denn an Bon Jovi so schlimm? Und wären Sie ohne Tocotronic ein anderer Mensch geworden?

Ja. Ich glaube, wenn man sein Leben lang Dire Straits und Bon Jovi hört, hat man echt ein Problem. Dann wird man ein anderer Mensch.

Und aus Tocotronic wächst man nicht irgendwann einmal raus?

Nein denn die sind, so wie Blumfeld, auch weitergewachsen. Ihre Musik ist erwachsen geworden.

Sie lieben ja auch Udo Jürgens, wie vor Kurzem im KURIER zu lesen war.

Ich glaube, dass Falco, Udo Jürgens und die Erste Allgemeine Verunsicherung dazu beigetragen haben, dass ich heute der bin, der ich bin. Ich hatte früher eine Playback-Band, die hieß "die erste Papenburger Verunsicherung". Ich hab einfach ein ewiges Faible für Österreich.