Udo Jürgens: Für alles im Leben ein Lied

Deine Kritik an der katholischen Kirche: Dafür landete dein Song in Deutschland auf dem Index, was bedeutet, dass er im Radio verboten wurde. Ein Künstler mit Haltung: Unter- bzw. Überhaltung.

Ich konnte mit dir fühlen. Dein Song an deinen verstorbenen Vater, "Mein Baum", hat mich, einen kleinen Jungen, mit neun zum Weinen gebracht, mich mit dir fühlen lassen, hat mich gerührt, bis heute.

Deine Zeilen, die Worte, die du benutzt: So liebevoll, oft frei von jeglicher Ironie. Solidarität mit der Emotion. Kein Verstecken des "Ichs" hinter der Indifferenz des Herzens.

Mit dir konnte ich erleben "Was wirklich wichtig ist". In dein Gesicht ist eingegraben, was du fühlst, was du bist. Zuversicht, Angst, Schatten, Licht und so viel mehr.

Oft ist es so: Wenn man jemanden, den man lange angehimmelt, bewundert, geachtet, idealisiert hat, wenn man diesen Menschen dann trifft, ist es eine Enttäuschung. Not with Udo.

Als ich dich vor einigen Jahren treffen durfte, war es, wie ich mir immer erträumt hatte, dass es sein wird. Und noch viel schöner. Du warst liebevoll, aufmerksam, fokussiert, interessiert und charmant.

Genau: Du bist interessiert am Menschen, am Leben. Jede persönliche Begegnung mit dir: Man fühlt sich "Noch einmal 25".

Gerade in den letzten Jahren: Du bist auf deinen Platten kritischer als jede Punkband. Enttäuscht von der Politik, auch manchmal von den Menschen. Anprangernd, aber immer mit dem hoffnungsvollen Blick nach vorn. Kein Blatt vor deinem Mund.

Hoffnung, genau das ist es. Du stellst dich in den Dienst der Kunst, du lässt viele Menschen an dem teilhaben, wie du die Welt siehst, was du wahrnimmst. Und sie fühlen sich widergespiegelt in deinen Liedern. Sie kommen "Nach all den Jahren" in 100.000en Scharen, um dich zu sehen. Du setzt dich über das E & U hinweg.