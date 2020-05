Oliver Polak: Jüdische Comedy mit Widerhaken

Jüdische Männer sind beschnitten, weil eine jüdische Frau nichts angreifen würde, was nicht um 20 Prozent reduziert worden ist." Üblicherweise greifen deutsche Kabarettisten Witze wie diesen nur mit Asbesthandschuhen an. Oliver Polak aber hat kein Problem damit. Er ist Jude und stammt aus Papenburg im Elmsland. Schon der Titel seines erfolgreichen Buchs "Ich darf das, ich bin Jude" (KiWi) klang wie eine programmatische Erklärung, der nicht viel hinzuzufügen ist. Auf seiner Lesereise füllte er zwei Mal den Wiener Rabenhof und auch bei Stermann und Grissemann in "Willkommen Österreich" durfte Polak in Österreich bereits sein Können zeigen. Nun ist er mit seinem ersten großen Bühnenprogramm nach Wien zurückgekehrt - am Samstag, 16. Oktober, zeigte er "Jud süß-sauer" im Rabenhof.

Mit dem Titel lehnt sich Polak weit aus dem Fenster. Auf dem Plakat ist er vor einer leeren rot-weißen Hakenkreuzflagge zu sehen. Das so berüchtigte Symbol wird durch seinen eigenen schwarz bekleideten Körper angedeutet. Warum er dieses schwierige Thema aufgreift, erklärt Polak im KURIER-Interview so: "Ich mache klassische Stand-Up-Comedy auf Basis meiner Biografie. Leider ist es in Deutschland so: Wenn man jüdisch ist, spielt Hitler oft die zweite Stimme auf dem Klavier. Der Holocaust ist leider auch ein Teil meiner Geschichte und es wäre fatal, wenn ich das ignorieren würde." Dazu muss man wissen, dass Polaks Vater mehrere Konzentrationslager überlebt hat und nach dem Krieg als einziger Jude nach Papenburg zurückgekehrt ist.