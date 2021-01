Österreichs Bühnen: Mindestens 10 von 12 Monaten geschlossen, und was dann?

Damit ist der Jahrestag des Zusperrens bereits in Sichtweite – Mitte März 2020 kam der heimische Veranstaltungsbetrieb zum Stillstand. Im März 2021 werden Bühnen und Konzertsäle der Kulturnation in zwölf Monaten für insgesamt rund zehn Monate geschlossen gewesen sein. Lediglich in den Theaterferien im Sommer gab es vereinzelte Festspiele – und im September und Oktober Aufführungen vor Sparpublikum.

Wann dieser Stillstand wirklich endet und in diesem Bereich so etwas wie der Vor-Corona-Zustand wieder erreicht ist, ist derzeit nicht absehbar. Es ist „ein weiterer Rückschlag“ für die Kultur, sagte die Staatssekretärin.