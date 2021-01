Pro und Contra: Kultur mit Eintrittstests wieder aufsperren

Jetzt das Live-Erlebnis einzufordern, ist bloß selbstsüchtig und verantwortungslos

Dem Burgtheaterdirektor – und nicht nur ihm – ist kürzlich der Kragen geplatzt. „Wie lange sollen wir uns noch verschaukeln lassen?“, fragte er sich.

Am 10. Dezember hatte Martin Kušej dafür plädiert, mit der Wiedereröffnung zuzuwarten. Denn die Vorbereitung brauche sechs Wochen. Doch die Regierung gab am 18. Dezember bekannt, dass ein Spielbetrieb ab 18. Jänner möglich sei – mit „völlig absurden Regelungen wie Testpflicht für das Theaterpublikum plus Einhaltung der Ausgangssperre“, wie Kušej resümiert.

Die Burg – und nicht nur sie – hat sich darangemacht, diese komplizierte Aufforderung umzusetzen. „Jetzt, wo wir das geschafft haben, wird wieder alles über den Haufen geworfen!“ Kein „Freitesten“ und daher auch kein Theater ab 18. Jänner. „Da soll einem nicht der Kragen platzen?“ Irgendwann seien auch die motiviertesten Menschen einfach am Ende.

Aber schon ist wieder alles anders. Statt „Freitesten“ kommt das „Eintrittstesten“. Und zuständig für die Kontrolle ist, was den Kollegen vom Josefstadt-Theater tollwütig werden lässt, die jeweilige Institution. Wer seinem Publikum selbst in die Nase fährt, bekomme genügend Schnelltests zur Verfügung gestellt. Klingt super. Am Dienstag will die Kulturstaatssekretärin darüber mit den Direktoren konferieren.

Allerdings kann der Besucher auch ein älteres Testergebnis mitbringen. Das ist unverständlich. Denn jeder bekommt doch eingebläut, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelt.

Zudem: Was ist gewonnen? Die Infektionszahlen sinken nicht wie erhofft. Aus England ist eine hoch ansteckende Virusmutation ans Festland geschwappt. Und man kann sich auch auf dem Weg ins Theater anstecken.

Angesichts der gegenwärtigen Lage – unmittelbar vor Beginn des großen Impfens – das Live-Erlebnis einzufordern: Das ist bloß selbstsüchtig und verantwortungslos. Thomas Trenkler