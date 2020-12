"Manchmal denk ich ich pfeif drauf": Kulturschaffende in der Pandemie-Krise

Schauspielerin: "Manchmal denke ich mir, ich pfeif’ drauf“

„Langsam geht mir ein bisschen die Luft aus“, sagt Johanna Orsini-Rosenberg, als Schauspielerin im Film, Theater und Fernsehen tätig: „Man nimmt immer wieder Anlauf und wird dann wieder eingebremst. Dieses dauernde On-Off ist einfach wahnsinnig anstrengend.“

Johanna Orsini-Rosenberg ist in vielen Kreativ- Bereichen zu Hause. Im Fernsehen sah man sie als Polizeipräsidentin in „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“, im Kino verkörperte sie „Soldate Jeannette“ für Daniel Hoesl, am Landestheater in Linz spielte sie zuletzt in Martin Plattners „Die Sedierten“ – allerdings nicht lange: „Nach der Premiere wurde noch dreimal gespielt, dann abgebrochen“, seufzt Orsini-Rosenberg: „Dieser Entfall ist auch finanziell sehr bitter, besonders dann, wenn man, so wie ich, freischaffend ist.“

Die Schauspielerin veranstaltet zudem Konzertabende mit Konrad-Bayer-Chansons, die schon Lockdown I zum Opfer fielen.