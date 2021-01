Plácido Domingo: Jahrhundertsänger mit Stehaufqualitäten

Auftrittsapplaus, Jubel, Ovationen, Blumen und „Plácido, Plácido, Plácido“-Rufe am Ende – so wäre es wohl gewesen. Denn seinen 80. Geburtstag (am 21. Jänner) feiert der Jahrhundertsänger natur- und standesgemäß auf der Bühne.

Und zwar an der Wiener Staatsoper, wo der gebürtige Madrilene am 22. Jänner die Titelpartie in Giuseppe Verdis „Nabucco“ gibt. Aufgrund der Pandemie allerdings bereits um 16.30 Uhr (Live-Stream auf play.wiener-staatsoper.at), ganz ohne Publikum und somit ohne Fans. Diese können dem Jubilar aber am 24. Jänner (20.15 Uhr) auf ORF III zumindest mit hohen Einschaltquoten für seinen „Nabucco“ virtuell danken.