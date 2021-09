„(Ob)Sessions“ im Kasino: Feminismus macht Feuer unterm Hintern

Für die israelische Choreografin Saar Magal war, wie im Programmheft nachzulesen ist, die Sucht nach Selbstoptimierung der Ausgangspunkt. In Wien traf sie auf ein neunköpfiges, bunt zusammengewürfeltes Ensemble aus Burg-Schauspielern, Gästen und Tänzerinnen, die demnächst ihr Studium an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien abschließen werden. Alle durften sich in den „Workshops“, die „Events der Enthüllung“ seien, mit Unmengen an Requisiten und Kostümen (Ausstattung von Slavna Martinović), mit Musikstücken vom Barock bis zum Techno, mit Zitaten aus Film und Literatur und so weiter spielen. Aus den Elementen kompilierte Magal schließlich ihr rasantes Stück.

Bereits im Garten Eden sei das Patriarchat formiert worden, dies hätte zu Mustern, zu Unterdrückung und Zwängen geführt. Mit starken Bildern wird dies illustriert (Frau räkelt sich lasziv vor Mann) und dagegen angekämpft: Zu Beginn vollführen die Akteure in Unisex-Dressen Karate-Übungen; gegen Ende hin wiederholen sie diese – als Amazonen. Und dazwischen werden die Grenzen zwischen Mann und Frau völlig aufgehoben.