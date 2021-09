"Maria Stuart" am Burgtheater: Macht? Nichts.

Maria kommt mit zweierlei Machtbehauptungen nach England: als Königin und zugleich als Schutzsuchende, gesichert also vom Völkerrecht. Doch ihre Cousine Elisabeth lässt ihr beiderlei absprechen, sie in den Kerker werfen und enthaupten.

Macht? Nichts.

Martin Kušej hat mit seiner Salzburger Festspielinszenierung nun das frisch renovierte Burgtheater wiedereröffnet. Man trifft, nach der Sommerpause und der Pandemie noch auf etwas staksigen Theaterbesucherbeinen, die beiden Königinnen schon im Ausnahmezustand. Und durcheilt zuerst eine steile emotionale Aufholjagd.

Birgit Minichmayr ist von Beginn weg eine stimmtobende Maria Stuart, der das Weltgefüge unter den Füßen weggezogen worden war. Angekettet eifert sie sich durch die zurechtfabrizierten Anwürfe, die sie in den Kerker brachten. Fassungslos versucht sie die verschlissenen Fäden ihrer Macht wieder zusammenzuknoten. Vergebens.

Sie wird sich im Laufe des 165-Minuten-Abends (die neuen Sessel sind zum Glück bequem!) enttoben, wird sich selbst die Freiheit kosten und am Schluss in Ruhe zum Schafott gehen.

Die Gegenbewegung vollführt Bibiana Beglau als Elisabeth: Sie starrt, zunehmend entsetzt, in den Abgrund ihrer eigenen Macht, ihrer Motive. Und verstrickt sich in all den Fäden, an denen beides hängt und die ihr jede Freiheit zur Gnade rauben.