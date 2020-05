Obama und Putin nackt: Erotikmuseum geschlossen

Mit nacktem Oberkörper zeigt sich Wladimir Putin eigentlich gern in der Öffentlichkeit - doch splitternackt an der Seite von Barack Obama, das ist der russischen Führung dann doch zu viel. Die Polizei von St. Petersburg hat am Dienstagabend ein Gemälde beschlagnahmt, das die Staatschefs Russlands und der USA unbekleidet und mit übergroßen Penissen zeigt. Das Erotikmuseum der Metropole, in dem das Bild "Konfrontation zwischen Russland und den USA" ausgestellt war, wurde außerdem geschlossen, wie sein Gründer Alexander Donskoj am Mittwoch AFP sagte.