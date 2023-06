Nova Rock: Die Gatsch-Schlacht hat begonnen

Im Leben braucht es ein gewisses Maß an Stabilität. Das betrifft auch den Alkoholpegel bei Festivals, der ja nicht unter 1 Promille sinken darf, denn darunter fällt einem die Verschönerung des Ist-Zustands nicht mehr ganz so einfach. Und Schöntrinken muss man sich am ersten Tag am Nova Rock-Festival so einiges: das Wetter, die ganze Schlepperei (Zelt, Bier, Bier und Bier), der schon heftig ausfallende Gatsch, die Warterei auf den Einlass. Das zweite Bier des Tages wird daher schon gerne vor Mittag aufgemacht. Nur ja nicht nachlassen. Das will leider auch der Regen nicht. Derzeit schüttet es wieder heftig.