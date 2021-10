Nobelpreis für Literatur 2021: Ach, diese entsetzliche Lücke

Ach ja, Afrika wäre dran, Asien natürlich. Österreich wohl so bald nicht mehr.

Es ist, wie immer, ein Stochern im Nebel. Doch dieses Stochern hat zuletzt andere, schärfere Züge angenommen: Denn galt bis vor einigen Jahren die Entscheidung der Schwedischen Akademie gleichsam als Gebot vom heiligen Literatur-Berg herab, so ist diese Akademie nun alles andere als unantastbar geworden.

Immer noch hört man das Echo des Skandals um sexuelle Belästigungen, um Bevorzugung und die Zögerlichkeit, mit der die Akademie sich diesen Missständen gewidmet hat. Die Akademie hat durch ihre internen Dramen ihre Aura eingebüßt – und sich selbst herunter in die harte Gegenwart katapultiert. Dort wartet eine in ihrer Meinungsstärke raue Realität, die sich dann gleich 2019 querstellte: Die Auszeichnung Peter Handkes erntete bei vielen Lesern ein Nicken; wegen seiner Texte und Haltungen zu Serbien bei vielen Menschen nicht nur am Balkan aber Wut und Enttäuschung.