Neues Buch von Bestseller-Autor Khaled Hosseini

Das mit Spannung erwartete dritte Buch des afghanischen Bestseller-Autors Khaled Hosseini (47) erscheint im Mai. Es werde "And the Mountains Echoed" (auf Deutsch etwa: "Und von den Bergen kam ein Echo") heißen und am 21. Mai in der englischen Fassung herauskommen, teilte der Riverhead Verlag am Montag in New York mit.

Auch auf der Webseite des Autors, dessen Romane "Drachenläufer" und "Tausend strahlende Sonnen" sich weltweit millionenfach verkauften, war das Erscheinungsdatum zu lesen. Das Buch handle von einer Familiengeschichte und den Beziehungen zwischen Brüdern und Schwestern, teilte der Verlag mit. "And the Mountains Echoed" wird das erste Buch des Bestseller-Autors seit sechs Jahren sein.