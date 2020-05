„Wissenschaft muss der Seele mehr Platz einräumen“

Warum haben Sie als Mediziner eine Anklageschrift verfasst? Was klagen Sie an?

Ich sehe eine dringende Notwendigkeit eines Umdenkens. Wir brauchen einen Schulterschluss aller Beteiligter - Ärzte, Patienten und des Gesundheitssystems. Sonst ändert sich wieder nichts, weil an den entscheidenden Stellen die Weichen nicht richtig gestellt werden.

Was meinen Sie genau?

Es muss auf allen Ebenen aufgeklärt werden. In der Wissenschaft ist die Dynamik pschosomatischer Beschwerden schon seit 20 Jahren bekannt und auch wissenschaftlich fundiert. In die Praxis hat es aber kaum Eingang gefunden. In der medizinischen Ausbildung zum Allgemeinmediziner sind gerade einmal zwei Monate für psychische Krankheiten vorgesehen. Im Praxisalltag betreffen sie aber längst zehn bis 20 Prozent aller Diagnosen.

Dazu kommt ein Mandel an Fachärzten und Psychotherapeuten. Hier wäre auch das Gesundheitssystem gefordert. Wir bräuchten Wissen, gepaart mit Zeit und Engagement. Da dies nicht honoriert wird, fragen sich viele Kollegen, ob diese Arbeit überhaupt ist. Ich erlebe tagtäglich, dass wir unseren verzweifelten Patienten zuerst einmal die Funktion der Psyche erklären müssen. Das ist durchaus möglich - und sehr oft ermöglicht das ein großes Aha-Erlebnis und Verständnis für die eigenen Beschwerden. Diese eine Stunde müsste man sich Zeit nehmen - und sie müsste etwas wert sein.