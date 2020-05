Philip Roth will nicht mehr schreiben

Mit 79 Jahren in den Ruhestand? Das kann man niemandem verdenken. Vor allem, wenn einer 31 Bücher geschrieben und viele wichtige Literaturpreise gewonnen hat. Dennoch überraschte Philip Roth die Literaturwelt mit der Ansage, dass er seinen Job an den Nagel hängt. Den Rückzug aus dem Literaturbetrieb hatte der bedeutende US-Literat bereits im Oktober verlauten lassen. Allerdings nicht mit einem Paukenschlag in den USA, sondern eher beiläufig in einem Interview mit dem französischen Magazin "Les Inrockuptibles". "Ich habe nicht die Absicht, in den zehn nächsten Jahren zu schreiben. Um offen zu sein: Ich habe damit abgeschlossen. "Nemesis" wird mein letztes Buch gewesen sein", sagte Roth.

Erst jetzt sprach sich die Nachricht herum. Sein amerikanischer Herausgeber, Houghton Mifflin, bestätigte am Freitag dem US-Internetmagazin "Salon.com" die überraschende Entscheidung des Autors. "Er sagte, dies sei wahr", teilte Verlagssprecherin Lori Glazer mit. Am Samstag stellte "Salon.com" prompt eine "Lobrede auf einen lebenden Mann" ins Netz, um das Werk des Schriftstellers zu würdigen.